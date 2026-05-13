وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مُقدّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم مباشر من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وذلك ضمن المساعي الإنسانية المستمرة لمساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف حدة الأزمة المعيشية التي يواجهها سكان القطاع.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الجهود الإغاثية الإماراتية الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية وضمان وصول الدعم للمتضررين في مختلف المناطق.

15 شاحنة مُحمّلة بمستلزمات الإغاثة الطارئة لمواجهة الظروف الصعبة

تتألف القافلة الإغاثية من 15 شاحنة ضخمة مُحمّلة بالخيام والمستلزمات الضرورية لتجهيز مراكز إيواء آمنة للأسر التي فقدت مساكنها نتيجة الأحداث الجارية.

ويهدف إدخال هذه الكميات من الخيام إلى سد العجز في قطاع الإيواء وتوفير حماية عاجلة للأهالي في ظل الظروف المناخية والإنسانية القاسية التي يشهدها القطاع حاليا، مما يُساهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر النازحة.

تجهيز المساعدات وفق الأولويات الميدانية والاحتياجات الأساسية للسكان

جرى إعداد وتجهيز هذه القافلة بناءً على رصد دقيق للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا داخل قطاع غزة مع التركيز بشكل خاص على توفير الخيام بوصفها "أولوية قصوى"، لمساندة العائلات المتضررة.

وتؤكد هذه المبادرة حرص وكالة الإمارات للمساعدات الدولية على توجيه الدعم بما يتناسب مع طبيعة المتطلبات الميدانية، لضمان أقصى استفادة ممكنة للمتضررين من هذه الشحنات الإغاثية العاجلة.

التزام إماراتي راسخ بمواصلة الدعم الإغاثي الشامل للأشقاء في فلسطين

تندرج هذه القافلة ضمن سلسلة طويلة من المبادرات والجهود الإغاثية التي تتبناها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم.

وتتركز هذه الجهود في المجالات الحيوية مثل "الإيواء والإغاثة الغذائية والطبية"، بما يعكس الموقف الإماراتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بمد يد العون للمتضررين في أوقات الأزمات لتعزيز قدرتهم على الصمود وتجاوز التحديات الراهنة.