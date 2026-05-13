عمل في مسلسل الاختيار.. وفاة ماكيير النجوم سيد نجيب

كتب : معتز عباس

07:05 م 13/05/2026 تعديل في 07:34 م

الماكيير سيد نجيب

توفي منذ قليل، اليوم الأربعاء، الماكيير الشهير سيد نجيب، في انتظار الإعلان عن موعد صلاة الجنازة والعزاء.

وأعلن محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، خبر وفاة سيد نجيب.

وفاة سيد نجيب ماكيير مسلسل الاختيار

وكتب: لا حول ولا قوة إلا بالله.. سيد نجيب الماكيير في ذمة الله، الله يرحمك يا سيد ويحسن إليك ويصبر أهلك وحبايبك.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن حالة من الحزن سادت الوسط الفني مؤخرًا، بعد وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر الأسبوع الماضي، حيث شيعت الجنازة وأقيمت مراسم العزاء في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز الشيخ زايد.
كما توفي أول أمس الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ92 عامًا بعد صراع طويل ومرير مع المرض.
حيث تقام مراسم العزاء مساء اليوم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وفاة الفنانين سيد نجيب ماكيير النجوم

