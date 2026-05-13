إعلان

إحالة قاتل نجل حارس عقار الجوهرة ببورسعيد إلى المفتي

كتب : طارق الرفاعي

07:19 م 13/05/2026

محكمة جنايات بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين: محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الأربعاء، أوراق المتهم بقتل "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

هدوء المتهم داخل القاعة

وشهدت الجلسة مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، الذي ظهر هادئًا طوال جلسة المحاكمة، فيما بدت عليه ملامح عدم الندم أثناء متابعته لسير الجلسة، دون أي انفعالات واضحة.

مرافعة قوية للنيابة العامة

ووصف ممثل النيابة العامة المتهم بأنه مجرم أعماه الهوى وأذله حتى جرده من كل ما يعرفه بني البشر من طبع سليم وخلق قويم، حتى وقف الشيطان حائرًا أمام أفعاله، مؤكدًا خلال مرافعته أن المتهم ارتكب جريمته بدم بارد وقلب حاقد، مضيفًا: عيناه لا ترى إلا الدماء، وقلبه لا ينبض إلا بالعداء.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات جريمة قتل النيابة العامة بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالتفاصيل.. الحكومة تدرس حوافز تشجيعية لشركات الطيران للحفاظ على معدلات
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة تدرس حوافز تشجيعية لشركات الطيران للحفاظ على معدلات
رقم قياسي وتاريخي.. كيف تفوق ميسي على أندية الدوري الأمريكي؟
رياضة عربية وعالمية

رقم قياسي وتاريخي.. كيف تفوق ميسي على أندية الدوري الأمريكي؟
الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
شئون عربية و دولية

الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز
زووم

"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز
الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة
حوادث وقضايا

الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا