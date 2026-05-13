أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين: محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الأربعاء، أوراق المتهم بقتل "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

هدوء المتهم داخل القاعة

وشهدت الجلسة مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، الذي ظهر هادئًا طوال جلسة المحاكمة، فيما بدت عليه ملامح عدم الندم أثناء متابعته لسير الجلسة، دون أي انفعالات واضحة.

مرافعة قوية للنيابة العامة

ووصف ممثل النيابة العامة المتهم بأنه مجرم أعماه الهوى وأذله حتى جرده من كل ما يعرفه بني البشر من طبع سليم وخلق قويم، حتى وقف الشيطان حائرًا أمام أفعاله، مؤكدًا خلال مرافعته أن المتهم ارتكب جريمته بدم بارد وقلب حاقد، مضيفًا: عيناه لا ترى إلا الدماء، وقلبه لا ينبض إلا بالعداء.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.