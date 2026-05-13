"بتصلي وتعمل موائد رحمن".. عفاف شعيب تكشف أسرارًا عن حياة سهير زكي
كتب : سهيلة أسامة
عفاف شعيب
كشفت الفنانة عفاف شعيب تفاصيل إنسانية مؤثرة عن الفنانة الراحلة سهير زكي، مؤكدة أنها عاشرتها لسنوات طويلة وصلت إلى 7 سنوات كاملة أثناء فترة الجيرة بينهما.
وقالت عفاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "قعدت معاها من سنة 77 لسنة 85، وكانت جارتي وكانت ست جميلة جدًا".
وأضافت أن سهير زكي كانت ملتزمة دينيًا بشكل واضح، قائلة: "كانت بتصلي، وكانت ملتزمة في شهر رمضان وبتعمل مائدة رحمن صغيرة في مدخل العمارة".
وتابعت: "كانت ست جميلة أوي، بتصحى بدري، تصلي وبعدين تكمل يومها في شغلها"، لافتة إلى نشاطها اليومي والتزامها.
وشددت على أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل لا تعكس الحقيقة، قائلة: "الست دي كانت جميلة أوي، ما نحكمش على الناس كده أرجوكم".
رحلت الفنانة سهير زكي عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض.
