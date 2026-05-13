إعلان

"بتصلي وتعمل موائد رحمن".. عفاف شعيب تكشف أسرارًا عن حياة سهير زكي

كتب : سهيلة أسامة

07:02 م 13/05/2026

عفاف شعيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة عفاف شعيب تفاصيل إنسانية مؤثرة عن الفنانة الراحلة سهير زكي، مؤكدة أنها عاشرتها لسنوات طويلة وصلت إلى 7 سنوات كاملة أثناء فترة الجيرة بينهما.

وقالت عفاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "قعدت معاها من سنة 77 لسنة 85، وكانت جارتي وكانت ست جميلة جدًا".

وأضافت أن سهير زكي كانت ملتزمة دينيًا بشكل واضح، قائلة: "كانت بتصلي، وكانت ملتزمة في شهر رمضان وبتعمل مائدة رحمن صغيرة في مدخل العمارة".

وتابعت: "كانت ست جميلة أوي، بتصحى بدري، تصلي وبعدين تكمل يومها في شغلها"، لافتة إلى نشاطها اليومي والتزامها.

وشددت على أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل لا تعكس الحقيقة، قائلة: "الست دي كانت جميلة أوي، ما نحكمش على الناس كده أرجوكم".

رحلت الفنانة سهير زكي عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

اقرأ أيضًا:

رومانسية على الريد كاربت.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار في كان

بعد وفاة عبدالرحمن أبو زهرة.. صلاح عبدالله يعلن وصيته على الهواء

عفاف شعيب سهير زكي بسمة وهبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة
حوادث وقضايا

الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة
خطأ وقطع بث وتحقيق ..ماذا حدث فى حلقة إبراهيم سعيد مع فايق
رياضة محلية

خطأ وقطع بث وتحقيق ..ماذا حدث فى حلقة إبراهيم سعيد مع فايق
بالصور.. أول ممثل يصل عزاء عبد الرحمن أبو زهرة بمسجد المشير
زووم

بالصور.. أول ممثل يصل عزاء عبد الرحمن أبو زهرة بمسجد المشير
رقم قياسي وتاريخي.. كيف تفوق ميسي على أندية الدوري الأمريكي؟
رياضة عربية وعالمية

رقم قياسي وتاريخي.. كيف تفوق ميسي على أندية الدوري الأمريكي؟
من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
نصائح طبية

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا