كشفت الفنانة عفاف شعيب تفاصيل إنسانية مؤثرة عن الفنانة الراحلة سهير زكي، مؤكدة أنها عاشرتها لسنوات طويلة وصلت إلى 7 سنوات كاملة أثناء فترة الجيرة بينهما.

وقالت عفاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "قعدت معاها من سنة 77 لسنة 85، وكانت جارتي وكانت ست جميلة جدًا".

وأضافت أن سهير زكي كانت ملتزمة دينيًا بشكل واضح، قائلة: "كانت بتصلي، وكانت ملتزمة في شهر رمضان وبتعمل مائدة رحمن صغيرة في مدخل العمارة".

وتابعت: "كانت ست جميلة أوي، بتصحى بدري، تصلي وبعدين تكمل يومها في شغلها"، لافتة إلى نشاطها اليومي والتزامها.

وشددت على أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل لا تعكس الحقيقة، قائلة: "الست دي كانت جميلة أوي، ما نحكمش على الناس كده أرجوكم".

رحلت الفنانة سهير زكي عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

اقرأ أيضًا:

رومانسية على الريد كاربت.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار في كان

بعد وفاة عبدالرحمن أبو زهرة.. صلاح عبدالله يعلن وصيته على الهواء