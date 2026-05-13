إيمان العاصي تناقش مخدر "الاغتصاب" لأول مرة في الدراما بمسلسل "انفصال"

كتب : هاني صابر

06:41 م 13/05/2026

ايمان العاصي

تواصل الفنانة إيمان العاصي، تحضيراتها لمسلسلها الجديد "انفصال" المكون من 12 حلقة، وهو من تأليف نجلاء الحديني في ثاني تعاون يجمع بينهما بعد مسلسل "برغم القانون" ويقوم بإخراج العمل المخرج حسام حامد.

وتخوض إيمان العاصي في مسلسل "انفصال" تجربة درامية جديدة تعتمد على الجريمة والإثارة، حيث يتناول العمل عددا من القضايا الحساسة في إطار درامي مشوق، كما يتم تسليط الضوء لأول مرة في الدراما، على "مخدر الاغتصاب"، وهو أحد المواد الكيميائية المخدرة التي يتم دسّها في مشروبات الضحايا بهدف سلب إرادتهم وإفقادهم القدرة على المقاومة، تمهيدًا لارتكاب اعتداءات جنسية.

وتتميز هذه المواد الكيمائية بأنها عديمة اللون والطعم والرائحة، ما يجعل اكتشافها أمرا بالغ الصعوبة، كما تؤدي إلى فقدان الوعي والذاكرة في كثير من الحالات.

ومن المقرر أن يشكل هذا الموضوع محورا رئيسيا داخل أحداث مسلسل "انفصال" في إطار درامي يدمج بين التوعية والإثارة والتشويق.

مسلسل "انفصال" من المقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية قريبا، ويسجل ثالث بطولات إيمان العاصي المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعد تجربتها في مسلسل "برغم القانون"، الذي تم عرضه في سبتمبر من عام 2024، ومسلسل "قسمة العدل" الذي تم عرضه فى شهر يناير الماضي.

