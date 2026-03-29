كشفت سحر رامي عن أسباب غيابها لفترات طويلة عن الساحة الفنية، مؤكدة أن قلة العروض الفنية المعروضة عليها تعد السبب الرئيسي وراء ابتعادها.

وأوضحت "رامي"، خلال لقائها في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، اليوم الأحد، أن نجاح مسلسل "اتنين غيرنا" جاء نتيجة تكاتف فريق العمل بالكامل، مشيدة بأداء دينا الشربيني وأنها تمثل بعفوية تصل إلى قلوب الجمهور، كما أثنت على نور إيهاب، مؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما خلال التصوير كانت قوية للغاية ساهمت في نجاح المسلسل.

أسباب مشاركتها في توابع واتنين غيرنا

وأضافت أنها تعتمد في اختياراتها الفنية على قناعتها بالدور، حتى وإن كان مشهدًا واحدًا فقط، مشيرة إلى أن هذا النهج تتبعه منذ بداية مشوارها الفني.

وعن مشاركتها في مسلسل "توابع"، أكدت أنها كانت تنتظر تقديم هذا النوع من الأدوار الدرامية التي تحمل طابعًا مختلفًا عنها، مستشهدة بنماذج فنية لنجوم كبار مثل نادية لطفي في "قصر الشوق"، وفاتن حمامة في "لا أنام"، حيث قدمن شخصيات غير متوقعة للجمهور.





أبطال مسلسل اتنين غيرنا و توابع

مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي ، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر أنَّ يتمّ عرضه المسلسل على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it.

طُرح مسلسل توابع للنجمة ريهام حجاج في رمضان 2026، تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، بمشاركة كل من، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، عبير منير، وعدد من الفنانين الآخرين.

