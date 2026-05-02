فرحة الأهلاوية.. ماذا قال النجوم عن مباراة القمة؟

خضعت الفنانة سارة بركة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ظهرت سارة بركة في الصور في منطقة الأهرامات والتقطت العديد من الصور التذكارية وكتبت على الصور: "هنا مصر وهنا قلبي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سارة بركة تلفت الأنظار في مسلسل "علي كلاي" رمضان 2026

نجحت الفنانة سارة بركة في لفت الأنظار لموهبتها بعد مشاركتها في مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب «كلاي» بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

سارة بركة تشارك محمد إمام بطولة فيلم "شمس الزناتي: البداية"

تدور أحداث الفيلم حول حكاية شمس الزناتي منذ جذورها، متتبعًا الأحداث التي سبقت هجوم المارشال برعي ورجاله على الواحة، مع التركيز على نشأة شمس الزناتي وتكوّن شخصيته، إلى جانب علاقته بأصدقائه ورفاقه وسكان الواحة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد إمام، هدى المفتي، خالد أنور، مصطفى غريب، أحمد عبدالله محمود، باسم سمرة، تأليف محمد الدباح، إخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا:

فاز بجائزة إيمي ورشح للسعفة الذهبية..10 معلومات عن مخرج مسلسل "الأمير" لـ أحمد عز





قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء



