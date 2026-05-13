خطف عدد من نجوم الفن الأنظار خلال حضورهم مباراة الكلاسيكو بين النصر والهلال، التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الأول بارك، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

نجوم يخطفون الأنظار في كلاسيكو الهلال والنصر

وشهدت المباراة حضورا لافتا، حيث ظهرت الفنانة أنغام وهي تشجع نادي الهلال، كما تواجدت الفنانة ريم عبدالله لدعم الفريق نفسه، بينما ظهرت جورجينا رودريغيز وهي تساند خطيبها كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

نتيجة مباراة النصر والهلال

وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فريق النصر بحاجة إلى الفوز لحسم لقب الدوري، إلا أن التعادل أجل حسم البطولة إلى الجولة المقبلة أمام فريق ضمك.



اقرأ أيضا:

بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي





كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو