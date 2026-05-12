تصوير / محمود بكار:

توافد نجوم الفن والأبطال على العرض الخاص لفيلم "أسد"، والمقرر عرضه في السينمات يوم غدًا الأربعاء.

وصل النجم محمد رمضان، والفنانة رزان جمال عرض "أسد"، وحرصا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كما حضر أيضا عرض "أسد" كلًا من ، أحمد داش، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، والفنانة جهاد حسام الدين، الفنان ماجد المصري، حسن أبو الروس، إ يرينا يسري، والمنتج ماجد يوسف، والمنتج مدحت العدل، والمخرج خالد يوسف، والمؤلف محمد دياب وعدد كبير من نجوم الفن والسينما.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث "سد"، في إطار درامي تدور عن مصر خلال القرن التاسع عشر، يقدم فيلم أسد حكاية عبد يُدعى "أسد"، يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع. وتتفاقم الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة آنذاك.

ومع تصاعد التطورات، يتعرض "أسد" لخسارة قاسية تقلب حياته رأساً على عقب، ليتحول من شخص يلتزم الصمت إلى قائد لمواجهة مشتعلة تهدد مصير الجميع من حوله، في رحلة درامية تكشف التحولات الإنسانية والنفسية للشخصية.

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

