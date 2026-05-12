بحضور رزان جمال.. توافد نجوم الفن على عرض فيلم "أسد"

كتب : معتز عباس

09:48 م 12/05/2026 تعديل في 09:54 م
    احمد داش في عرض فيلم اسد
    حسن ابو الروس
    رزان جمال في عرض فيلم اسد
    صناع فيلم اسد على الريد كاربت (1)
    صناع فيلم اسد على الريد كاربت (2)
    رزان جمال
    ايرينا يسري
    صورة جماعية لابطال وصناع فيلم أسد (2)
    صورة جماعية لابطال وصناع فيلم أسد (3)
    محمد رمضان مع صناع فيلم أسد (1)
    صورة جماعية لابطال وصناع فيلم أسد (4)
    محمد رمضان مع صناع فيلم أسد (2)
    محمد رمضان مع صناع فيلم أسد (3)
    محمد رمضان مع صناع فيلم أسد (4)

تصوير / محمود بكار:

توافد نجوم الفن والأبطال على العرض الخاص لفيلم "أسد"، والمقرر عرضه في السينمات يوم غدًا الأربعاء.

وصل النجم محمد رمضان، والفنانة رزان جمال عرض "أسد"، وحرصا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كما حضر أيضا عرض "أسد" كلًا من ، أحمد داش، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، والفنانة جهاد حسام الدين، الفنان ماجد المصري، حسن أبو الروس، إ يرينا يسري، والمنتج ماجد يوسف، والمنتج مدحت العدل، والمخرج خالد يوسف، والمؤلف محمد دياب وعدد كبير من نجوم الفن والسينما.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث "سد"، في إطار درامي تدور عن مصر خلال القرن التاسع عشر، يقدم فيلم أسد حكاية عبد يُدعى "أسد"، يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع. وتتفاقم الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة آنذاك.

ومع تصاعد التطورات، يتعرض "أسد" لخسارة قاسية تقلب حياته رأساً على عقب، ليتحول من شخص يلتزم الصمت إلى قائد لمواجهة مشتعلة تهدد مصير الجميع من حوله، في رحلة درامية تكشف التحولات الإنسانية والنفسية للشخصية.

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
مدرعة بقيادة يمينية.. سيارة الرئيس السيسي تلفت الأنظار في كينيا
مدرعة بقيادة يمينية.. سيارة الرئيس السيسي تلفت الأنظار في كينيا
في غرفة العمليات.. دارين حداد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
في غرفة العمليات.. دارين حداد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
شهرة ونجاح وأناقة.. نجوم كرة قدم تزوجوا من عارضات أزياء وملكات جمال
شهرة ونجاح وأناقة.. نجوم كرة قدم تزوجوا من عارضات أزياء وملكات جمال

لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية