مجدي الهواري يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف.. تفاصيل

كتب : معتز عباس

09:25 م 12/05/2026 تعديل في 09:39 م

مجدي الهواري

أعلن المخرج مجدي الهواري تعرضه لإصابة خطيرة في الكتف، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "قطع في وتر الكتف والحمد لله.. قدر الله وماشاء فعل".

يشارك مجدي الهواري كمنتج لمسلسل "لعبة جهنم"، الذي يُعد أولى حكايات مشروع "القصة الكاملة" للمخرج سامح سند، بطولة الفنان محمد فراج والفنانة غادة طلعت.

حكاية "لعبة جهنم" بطولة الفنان محمد فراج، البوستر الرسمي للعمل، ضمن حكايات مسلسل القصة الكاملة المنتظر عرضه على "شاهد" قريبًا.

مسلسل القصة الكاملة يتألف من حلقات درامية متصلة ومنفصلة، ويستند إلى قصص حقيقية حدثت على أرض الواقع.

