قررت جهات التحقيق المختصة، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في مخلفات تابعة لأحد المصانع بمنطقة السلام، وذلك لبيان أسباب الحريق.

تفاصيل الحريق

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بدائرة قسم السلام أول، وانتقلت سيارات الإطفاء فورًا إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق في مخلفات على مساحة 1000 متر داخل المصنع.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها وتولت النيابة العامة التحقيق.

