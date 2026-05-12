في غرفة العمليات.. دارين حداد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

كتب : نوران أسامة

09:38 م 12/05/2026
كشفت الفنانة التونسية دارين حداد عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

ونشرت دارين صورا من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها برفقة زوجها إبراهيم الخشاب، وعلقت قائلة: "أنا بخير وكويسة الحمد لله، الله يحفظكم شكرا حبايبي".

أعمال دارين حداد في دراما رمضان 2026

وشاركت الفنانة دارين حداد في الموسم الدرامي الماضي من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وضم العمل عددًا من النجوم، من بينهم ياسمين عبد العزيز، شيرين رضا، وكريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

حفل زفاف دارين حداد

وكانت دارين حداد احتفلت بزفافها في ديسمبر 2025 في حفل عائلي اقتصر على أسرتها والأصدقاء المقربين.


