تحدثت الفنانة إنجي كيوان عن دورها في مسلسل"وننسى اللي كان" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026 .

إنجي كيوان: دوري في وننسى اللي كان كان تحديا بالنسبة لي

وقالت إنجي، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "العام الماضي في مسلسل وتقابل حبيب كانت مشاهدي مع نيكول سابا، ولكن في مسلسل وننسى اللي كان هذا العام كان تعاوني دائما مع ياسمين عبدالعزيز، وكان الدور تحديا بالنسبة لي، واستلهمت الشخصية من مديرة أعمالي".

وتابعت: "في شخصيتي بعض الصفات المشتركة مع (هبة)، لكنني عاطفية على عكسها، إذ لم تكن عاطفية بسبب طبيعة عملها التي تتطلب القوة، وكنت أخشى من كره الجمهور لي بسبب مشاهد خيانتي لياسمين عبد العزيز، لكن تبين لاحقًا أن ذلك كان بالاتفاق مع جليلة رسلان، وقد أخبرني كثير من الفنانين أن هذا الدور سيضعني في مكانة مختلفة».

إنجي كيوان تكشف رأيها في علاقة الحب بين جليلة رسلان وبدر

وعن رأيها في علاقة الحب بين جليلة رسلان وبدر بالواقع، أوضحت: "أعتقد أن التقارب في التربية والعائلة أمر مهم، وكذلك التقارب في العقلية، لأن الحياة تضعنا في مواقف صعبة، والزواج يختلف عن مجرد الانجذاب أو بدايات الحب".

وعن السؤال الذي يخيفها دائما، أضافت: "دخلت مجال التمثيل في وقت متأخر، وأنا أم وعائلتي تقيم في الإمارات، وأحضر إلى مصر من أجل التصوير والعمل، لذلك أسأل نفسي دائمًا: هل يستحق الأمر كل هذه التضحيات؟ وماذا أريد من هذه المهنة؟ وأين سأصل؟ أحيانا أخاف من مساري، لكن في النهاية أشعر بالسعادة بما أفعله، وأنا مصرية إسكندرانية ولكني مولودة في أبو ظبي وعشت عمري كله هناك".

مسلسل "وننسى اللي كان" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، محمد لطفي، إيمان السيد، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، إنجي كيوان.

