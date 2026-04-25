أثار السيناريست عمرو محمود ياسين جدلا خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عن دعم نجل لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو في أزمته الأخيرة، وذلك في منشور عبر حسابه على فيسبوك، ليتعرض بعدها لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليقرر حذف المنشور بعدها بدقائق.

وجاء في منشور عمرو محمود ياسين: "مع كامل احترامي وثقتي في قضاء مصر الشامه، ودون أي تعليق على وقائع منظورة أمام جهات التحقيق أو تدخل في مسار العدالة، أتمنى أن ينظر إلى حسين أحمد حسام ميدو بعين الرحمة والرأفة، إن كان في القانون متسع لذلك".

وتابع: "في النهاية نحن أمام شاب صغير في بداية حياته، والخطأ إن ثبت لا ينبغي أن يغلق باب المستقبل أمام صاحبه إلى الأبد، كل الثقة في عدالة القضاء، وكل الرجاء أن تكون الرحمة حاضرة إلى جوار القانون".

ويواجه نجل ميدو عدة تهم من بينها حيازته لبعض المواد المخدرة وزجاجة خمر، تعاطي المواد المخدرة

عمرو محمود ياسين يحقق نجاحا كبيرا بمسلسل "وننسى اللي كان" في رمضان 2026

حقق السيناريست عمرو محمود ياسين نجاحا جماهيريا كبيرا بمسلسل "وننسى اللي كان" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

