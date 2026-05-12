مصطفى مبارك.. قصة شاب مصري أبهر العالم من جامعة كنتاكي

مصطفى مبارك هو أحد طلاب التميز في جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة، حيث برز خلال مسيرته الأكاديمية والطلابية بشكل لافت، ليتم اختياره متحدثًا طلابيًا لدفعة 2026 خلال احتفالات التخرج بالجامعة، في تكريم يعكس نجاحه وتفوقه داخل الحرم الجامعي.

واختار رئيس جامعة كنتاكي، إيلي كابيلوتو، أربعة طلاب من الخريجين لتمثيل دفعة 2026 في مراسم التخرج الرسمية، تقديرًا لتنوع تجاربهم القيادية والأكاديمية والابتكارية، والتي تعكس روح الجامعة القائمة على الاكتشاف والخدمة والانتماء للمجتمع.

الحصول على 3 درجات بكالوريوس

كان مصطفى مبارك من بين أبرز هؤلاء الطلاب، حيث ألقى الكلمة الطلابية الأولى في حفل التخرج الذي أقيم صباح يوم 8 مايو. وهو خريج كلية ستانلي وكارين بيجمان للهندسة لعام 2026.

مصطفى طالب دولي من محافظة الإسكندرية، وقد تخرج حاصلاً على ثلاث درجات بكالوريوس في: الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وعلوم الحاسوب، وهو إنجاز أكاديمي يعكس شغفه العميق بالعلم والتكنولوجيا.

خلال سنوات دراسته في الجامعة، لم يكن مصطفى مجرد طالب متفوق، بل كان أيضًا رائد أعمال وقائدًا طلابيًا، حيث جمع بين الدراسة المكثفة والأنشطة القيادية والمشروعات الابتكارية.

Este joven egipcio fue a estudiar ingeniería, pero acabó graduado de tres ingenierías de una vez. Ingenieros. Mostafa. pic.twitter.com/VXXJP8sB3k — Lic. Hassan Mahmoud (@seluoa) May 12, 2026

كلمة مصطفى خلال الحفل

ونشر موقع الجامعة كلمة مصطفى خلال حفلة التخرج قائلا: "بصراحة، الأمر يبدو غير واقعي. الحصول على ثلاث درجات في نفس الوقت لم يكن سهلًا، لكنني أشعر بالارتياح أكثر من الفخر الآن. اسألني بعد أسبوع وسأقول إنني فخور، وبعد أسبوع آخر سأقول إنني أفتقد بيتي الثاني".

وصل مصطفى إلى مدينة ليكسينجتون في ولاية كنتاكي وهو في السابعة عشرة من عمره قادمًا من مصر، وسرعان ما وجد نفسه داخل مجتمع جامعي احتضنه ومنحه شعورًا بالانتماء.

وأشار مصطفى في حديثه عن الجامعة: "إنه بيتي حقًا. جئت من مصر، وهذا المكان — الناس، الحرم الجامعي، وحتى الغرباء الذين دعموني دون سبب — جعلوني أشعر أنني أنتمي إليه قبل أن أستحق ذلك".

إنجازات مصطفى مبارك

وخلال دراسته، أسس مصطفى شركة ناشئة باسم Jomo Figures، وهي شركة مبتكرة تقوم بتحويل صور العملاء إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد مصممة خصيصًا لهم، تجمع بين الهندسة والإبداع والتصميم المرتكز على المستخدم.

كما شارك في تأسيس جمعية طلاب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل الجامعة، بهدف دعم الطلاب العرب وتعزيز حضورهم وبناء مجتمع طلابي متماسك.

ولم يقتصر نشاطه على الدراسة وريادة الأعمال، بل كان أيضًا نشطًا في الحياة الطلابية من خلال نادي الملاكمة بجامعة كنتاكي، حيث شارك كمقاتل أساسي ومسؤول عن الترويج، إضافة إلى عمله التطوعي في برنامج International Village لدعم الطلاب الدوليين الجدد ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية.

وفي كلمته خلال حفل التخرج، وجّه رسالة مؤثرة لزملائه قال فيها: "توقفوا عن انتظار الشعور بالاستعداد، وابدأوا فقط. وأحبكم على كل اللحظات التي قضيناها معًا، سأحملها في ذاكرتي إلى الأبد".

وبعد التخرج، يخطط مصطفى لتوسيع مشاريعه في مجال البرمجيات، والسعي للحصول على تصريح عمل رسمي يتيح له بدء مسيرته المهنية في الولايات المتحدة، حيث يطمح إلى تحويل أفكاره إلى مشاريع ريادية عالمية، وذلك بحسب ما ذكرته الجامعة على موقعها الرسمي خلال احتفائها بالشاب المصري مصطفى مبارك.