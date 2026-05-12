مصر تدين تسلل عناصر إيرانية إلى الأراضي الكويتية

كتب : أسماء البتاكوشي

07:01 م 12/05/2026

وزارة الخارجية المصرية

أدانت مصر محاولة التسلل التي قامت بها عدد من العناصر الإيرانية إلى جزيرة بوبيان بدولة الكويت الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وأعربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة دعمها لكافة الخطوات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية أمنها وشعبها، وصون سيادتها على أراضيها في مواجهة أية ممارسات تستهدف استقرارها.

وجددت القاهرة التأكيد على موقفها الراسخ والداعم للأشقاء في دولة الكويت، وتؤكد رفضها القاطع لأية محاولات لزعزعة استقرار دول الخليج الشقيقة أو المساس بسيادتها.

مصر

أمن الخليج ومصر القوات المسلحة الكويتية جزيرة بوبيان الكويتية تسلل عناصر إيرانية للكويت

