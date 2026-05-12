وجه مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي، رسالة باللغة العربية إلى العرب والمسلمين، محذرا من الانخراط بـ"مشروع الكيان الصهيوني".

وقال مستشار المرشد الإيراني، عبر حسابه على منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن "مشروع الكيان الصهيوني" الهادف إلى إشعال الفتن بين دول المنطقة وبسط الهيمنة على مقدراتها.

وكتب رضائي: "أيها العرب والمسلمون! إن غاية الكيانِ الصهيوني هي إشعال نار الفتن بين دولنا، ليبسط هيمنته على أوطانكم ومقدراتكم".

وأضاف: "إن الانخراط في هذا المشروع الخطيرِ له ثمن باهظ وعواقب وخيمة، ولا سيّما لأولئك الذين تدفعهم أطماعهم إلى ما يتجاوز حدود قدراتهم، فكونوا على قدر عال من اليقظة والبصيرة".