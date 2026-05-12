البنك الزراعي المصري يحذر من إعلانات توظيف وهمية

أعلن البنك الزراعي المصري أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التوظيف لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذه الإعلانات وهمية ولا تمت للبنك بصلة.

وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن جميع الوظائف الرسمية يتم الإعلان عنها فقط من خلال القنوات الرسمية التابعة للبنك، وأن التقديم لأي وظيفة لا يتطلب دفع أي رسوم أو مصروفات.

كما ناشد البنك المواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة أو الصفحات المجهولة التي تستغل اسم البنك في نشر إعلانات توظيف مزيفة.