إعلان

البنك الزراعي المصري يحذر من إعلانات توظيف وهمية

كتب : منال المصري

07:04 م 12/05/2026

البنك الزراعي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك الزراعي المصري أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التوظيف لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذه الإعلانات وهمية ولا تمت للبنك بصلة.

وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن جميع الوظائف الرسمية يتم الإعلان عنها فقط من خلال القنوات الرسمية التابعة للبنك، وأن التقديم لأي وظيفة لا يتطلب دفع أي رسوم أو مصروفات.

كما ناشد البنك المواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة أو الصفحات المجهولة التي تستغل اسم البنك في نشر إعلانات توظيف مزيفة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي البنك الزراعي توظيف الشباب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
رياضة عربية وعالمية

"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟
زووم

"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟
أبرز 15 صورة من ظهور حسام وإبراهيم حسن مع سيف زاهر
رياضة محلية

أبرز 15 صورة من ظهور حسام وإبراهيم حسن مع سيف زاهر
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
فستان جريء وتاتوهات.. عروسة البلوجر محمد عبد العاطي تخطف الأنظار في عقد
زووم

فستان جريء وتاتوهات.. عروسة البلوجر محمد عبد العاطي تخطف الأنظار في عقد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية