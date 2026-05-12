تصوير- هاني رجب:

حضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة التي أقيمت اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور الفنان محمد رياض، الفنان أيمن عزب، الفنان جمال عبد الناصر، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة وفاء مكي، الفنانة شادية عبد الحميد، الفنان إيهاب فهمي، الفنان مفيد عاشور، في وداع أخير للفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة.

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي

وجه الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم والده في أزمته الصحية مؤخرا، وتوجيه الرئيس بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد نجل عبدالرحمن أبو زهرة على فيسبوك: "كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالوالد منذ بداية مرضه وحتى وفاته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحيل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

رحل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

