إعلان

يسرا اللوزي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة: "ترك بصمة جميلة في الفن المصري"

كتب : مروان الطيب

02:44 م 12/05/2026

عبدالرحمن أبوزهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الفنانة يسرا اللوزي، الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين 11 مايو عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت يسرا اللوزي صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ونعته قائلة: "وداعًا للفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، الذي ترك بصمة جميلة في الفن المصري وقلوب جمهوره، وتشرفت بالعمل معه، ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه".

موعد ومكان صلاة الجنازة

وشيع جثمات جثمان الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.


يسرا اللوزي تنتظر عرض فيلم "صقر وكناريا"

تشارك الفنانة يسرا اللوزي الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

download

اقرأ أيضا:

"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

خاص| أول تعليق من نبيلة عبيد على أزمتها مع زوجة الراحل هاني شاكر

عبدالرحمن أبوزهرة يسرا اللوزي عزاء عبدالرحمن أبوزهرة صقر وكناريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ينتهي مشوار عبدالله السعيد في الملاعب بنهاية الموسم؟
رياضة محلية

هل ينتهي مشوار عبدالله السعيد في الملاعب بنهاية الموسم؟
20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
زووم

20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
بعد طرده من عزاء هاني شاكر.. حسن الهلالي يثير الجدل بجنازة عبدالرحمن أبو
زووم

بعد طرده من عزاء هاني شاكر.. حسن الهلالي يثير الجدل بجنازة عبدالرحمن أبو
موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
رياضة محلية

موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع