نعت الفنانة يسرا اللوزي، الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين 11 مايو عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت يسرا اللوزي صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ونعته قائلة: "وداعًا للفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، الذي ترك بصمة جميلة في الفن المصري وقلوب جمهوره، وتشرفت بالعمل معه، ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه".

موعد ومكان صلاة الجنازة

وشيع جثمات جثمان الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.



يسرا اللوزي تنتظر عرض فيلم "صقر وكناريا"

تشارك الفنانة يسرا اللوزي الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

اقرأ أيضا:

"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة





خاص| أول تعليق من نبيلة عبيد على أزمتها مع زوجة الراحل هاني شاكر



