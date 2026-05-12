تنفيذا لوصيته.. مرور جثمان عبدالرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي

كتب : مروان الطيب

01:09 م 12/05/2026
مر جثمان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين بعد مروره من أمام المسرح القومي وذلك تنفيذا لوصيته، قبل تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة أمس الاثنين 11 مايو عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على جميع الأوساط حزنا على فراق أحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية والدراما التلفزيونية، إذ رحل عبدالرحمن أبو زهرة تاركا ورائه إرثا فنيا استثنائيا تعاون خلاله مع عدد كبير من ألمع النجوم وترك بصمة حقيقية في عالم الفن.

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وقاموا بوادعه بعدد من الرسائل مؤثرة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم بفقدان أحد أهم رموز السينما المصرية والدراما التلفزيونية، منهم الفنان محمد عادل إمام، الفنان باسم سمرة، الفنان مصطفى شعبان، الفنانة ياسمين صبري وآخرون.

موعد ومكان العزاء

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

