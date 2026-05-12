نجل عبدالرحمن أبوزهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي لهذا السبب

كتب : مروان الطيب

02:30 م 12/05/2026

وجه الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم والده في أزمته الصحية مؤخرا، وتوجيه الرئيس بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد نجل عبدالرحمن أبو زهرة على فيسبوك: "كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالوالد منذ بداية مرضه وحتى وفاته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

مر جثمان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين بعد مروره من أمام المسرح القومي وذلك تنفيذا لوصيته، قبل تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة أمس الاثنين 11 مايو عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على جميع الأوساط حزنا على فراق أحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية والدراما التلفزيونية، إذ رحل عبدالرحمن أبو زهرة تاركا وراءه إرثا فنيا استثنائيا تعاون خلاله مع عدد كبير من ألمع النجوم وترك بصمة حقيقية في عالم الفن.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

