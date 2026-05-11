أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

كتب : معتز عباس

09:51 م 11/05/2026 تعديل في 10:00 م
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (1)
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرةمع أحفاده
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (3)
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده عمر (1)
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (2)
    المستشار عبد الرحمن محمد
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع أحفاده
    عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده عمر (2)
    الفنان عبد الرحمن ظاظا
    عبد الرحمن أبو زهرة_4
    عبد الرحمن ابو زهرة

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالعطاء، قدّم خلالها العديد من الأعمال البارزة في الدراما والسينما والمسرح، والتي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وأعربت النقابة في بيان رسمي عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة أحد أبرز رموز الفن المصري، مؤكدة أن الراحل يُعد من القامات الفنية الكبيرة التي أثرت الساحة الفنية بأدوار متميزة ومتنوعة عبر سنوات طويلة من الإبداع.

نقابة المهن التمثيلية تنعى عبدالرحمن أبو زهرة

وقدمت النقابة خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأشار البيان إلى أن الفنان الراحل ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا غنيًا، من خلال ما قدمه من أعمال رسخت مكانته الخاصة لدى الجمهور، وجعلت اسمه حاضرًا بقوة في تاريخ الفن المصري والعربي رغم رحيله.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن أعماله ستظل شاهدة على مسيرته الكبيرة ومكانته الراسخة في قلوب جمهوره وزملائه.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

أعلن الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

عبدالرحمن أبو زهرة نجوم الفن

