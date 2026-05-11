أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أن فيلم الملحد عُرض في النهاية بحكم قضائي، رغم حصوله منذ البداية على التصاريح الرقابية اللازمة، مشيرًا إلى أن النسخة التي شاهدها الجمهور هي النسخة النهائية التي يرضى عنها بالكامل كمؤلف للعمل.

وقال "عيسى" خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إن الجدل الذي أحاط بالفيلم طوال الأشهر الماضية خلق حالة من "التصورات المسبقة" لدى الجمهور، موضحًا أن كثيرين هاجموا الفيلم دون مشاهدته، وتبنوا روايات وأفكارًا لا تمت لمضمونه الحقيقي بصلة.

حملات الهجوم وتأثيرها على استقبال فيلم الملحد

أضاف الكاتب الصحفي، أن حملات الهجوم ضد الفيلم، والتي استمرت لنحو 14 أو 15 شهرًا، رفعت سقف توقعات المشاهدين، إذ دخل البعض قاعات العرض معتقدًا أن العمل "يدعو للإلحاد" أو يهاجم الدين بشكل مباشر، قبل أن يفاجأوا، بحسب قوله، بأن الفيلم يحمل رؤية مختلفة تمامًا، بل إن بعض الحضور رأوا أنه "يدعو للإيمان".

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن حالة الجدل المسبق أثرت على استقبال الفيلم نقديًا وجماهيريًا، معتبرًا أن كثيرًا من المشاهدين لم يدخلوا العمل بعقلية متحررة من الأحكام المسبقة أو "حملات الكراهية"، وهو ما انعكس على تقييمهم له.

تأخر العرض الرقمي والجدل حول حرية الاعتقاد

أوضح "الإعلامي" أن تأخر عرض الفيلم على المنصات الرقمية ربما يكون في صالحه، لأنه يمنح الجمهور فرصة لمشاهدته بعيدًا عن الضغوط والجدل الذي صاحب عرضه السينمائي، مؤكدًا أن الحكم النهائي يجب أن يكون بعد مشاهدة العمل كما هو، لا كما يتخيله البعض مسبقًا.

وانتقد ما وصفه بـ "تردد الدولة" في التعامل مع قضايا حرية الفكر وحرية الاعتقاد، مشيرًا إلى امتلاكه تقارير صادرة عن مؤسسات دينية رسمية تناولت الفيلم بالتفصيل، مضيفًا بقوله: إن إحدى هذه التقارير اعتبرت أن من "اتهامات" الفيلم أنه "يدعو للتعايش مع الملحدين".

الحوار بدل القمع وحدود دور المؤسسات الدينية

أضاف الكاتب الصحفي، أن مواجهة الإلحاد يجب أن تكون بالحوار والنقاش والاحتواء، وليس بالملاحقة أو القمع، معتبرًا أن إجبار الأشخاص على إخفاء معتقداتهم لا يصنع إيمانًا حقيقيًا، بل يدفع نحو النفاق الاجتماعي.

ولفت "عيسى" إلى أن بعض الجهات تتعامل مع الاختلاف الفكري أو الديني بمنطق الإقصاء، منتقدًا المطالبة بإخفاء الانتماءات الدينية المختلفة أو إنكارها، ومؤكدًا أن حرية الاعتقاد حق أصيل.

موقف القانون من عرض الأعمال الفنية على المؤسسات الدينية

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، في سياق متصل في ختام حديثه، قائلًا: إن القانون المصري لا يُلزم صُنّاع الأعمال الفنية بعرض السيناريوهات أو الأفلام على المؤسسات الدينية قبل إنتاجها، موضحًا أن دور الأزهر، وفق القانون، يقتصر على مراجعة المصحف فقط، وليس التدخل في الأعمال الإبداعية الأخرى.

