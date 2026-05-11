أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود "انقسام واضح" في صفوف صانعي القرار داخل

إيران، واصفا المشهد بوجود تيارين متضادين أحدهما يُمثّل "المعتدلين" والآخر يُمثّل "المجانين" على حد وصفه.

ترامب يكشف عن انقسام داخلي في إيران

أوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين، أن التيار المعتدل

يسعى بكل قوته للتوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة الحالية، بينما يصر الجناح المتطرف على المضي قدما في المواجهة العسكرية حتى النهاية، مما يُعقّد الجهود الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

المعتدلون يرغبون في الاتفاق والمتطرفون يُفضّلون خيار المواجهة

أشار الرئيس الأمريكي إلى أن المعتدلين في إيران يتطلعون بشدة لإبرام صفقة مع الولايات

المتحدة، لكنهم يواجهون ضغوطا ومخاوف من قِبل التيار المتطرف، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وأكد ترامب، أنه يعتقد أن المعتدلين يحظون باحترام أكبر داخل الأوساط السياسية، إلا أن

الخوف من الجناح الذي وصفه بـ"المتطرف" يُعيق قدرتهم على اتخاذ خطوات حاسمة، مشيرا إلى أن هذا التباين في الرؤى داخل طهران هو ما يُفسر التذبذب في الردود الإيرانية الأخيرة على المقترحات الأمريكية.

ترامب يُشيد بالتيار المعتدل ويحذّر من سطوة المتشددين في طهران

كرر الرئيس ترامب، رؤيته بأن الجناح المعتدل داخل النظام الإيراني هو الطرف "الأكثر عقلانية

واحتراما" في إدارة الأزمات، لكنه لم يخفِ قلقه من سيطرة التيار المتطرف الذي يسعى لجر المنطقة إلى صراع مفتوح.

ويرى دونالد ترامب، أن رغبة المعتدلين في الاتفاق تصطدم بخشيتهم من ردود فعل المتشددين، مما يضع الدبلوماسية الدولية أمام اختبار صعب لكيفية دعم مسار التفاوض مع الأطراف الراغبة في

التهدئة وتجاوز العقبات التي يضعها أنصار المواجهة الشاملة.