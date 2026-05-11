لدينا 150 ألف جامع.. محمد علي خير يدعو للتبرع لبناء المدارس والمستشفيات

كتب : حسن مرسي

10:14 م 11/05/2026

الإعلامي محمد علي خير

قال الإعلامي محمد علي خير، إن النائب الشيخ أحمد ترك أثار بقبة مجلس الشيوخ ضرورة التوقف عن بناء المساجد لوجود فائض كبير.

وأوضح خير، خلال برنامج "المصري أفندي" على فضائية "الشمس"، أن عدد المساجد في مصر بلغ 150 ألف مسجد وجامع، بعضها لا يصلي فيه سوى صفين، متسائلًا: هل نبني جامعًا أم مدرسة أم مستشفى؟

وأشار إلى أن مدينة الشيخ زايد التي تخدم 6 طرق سريعة ليس بها سوى مستشفى واحد فقط، مع وجود عجز فظيع في المدارس والمستشفيات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن "الشيخ أحمد ترك اقترح توجيه أموال الأوقاف المتراكمة لمئات السنين إلى بناء مدارس ومستشفيات بدلاً من المساجد، ولا يوجد مانع شرعي".

وأكد أن وزارة الأوقاف يمكنها بناء 100 مدرسة وتسترد قيمتها على 25 سنة، وهو استثمار أفضل من تكديس المساجد.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أن مقاصد الشريعة أعلاها حفظ النفس والتعليم، وهذا يتحقق بالمستشفيات والمدارس وليس بالحجر فقط.

