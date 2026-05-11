أصيبت 4 فتيات بإصابات متفرقة، إثر انقلاب تروسيكل بطريق نجع درويش بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقلهن إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الجهات المعنية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق نجع درويش بدائرة مركز جرجا، ووجود عدد من المصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث.

أسماء المصابات وحالاتهن

وبالفحص، تبين إصابة كل من: خلود م 16 عامًا بكدمة شديدة بالعين اليسرى وسحجات بالجبهة، ومروة ه 14 عامًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وسارة ع 13 عامًا بسحجات بالساق اليسرى، وملك ع 17 عامًا بسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهن من قرية الرقاقنة التابعة لمركز جرجا.

نقل المصابات والتحقيقات

وتم نقل المصابات إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.