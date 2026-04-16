أعلن المنتج شادي مقار، اليوم الخميس، عن إجرائه عملية "فتاق" داخل أحد المستشفيات، طالبا من الجمهور الدعاء له.

ونشر شادي مقار، صورته داخل المستشفى، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "دعواتكم لي بالشفاء.. تم إجراء عملية فتاء".

وكانت آخر أعمال شادي مقار مشاركته في دراما رمضان 2026 بدور تمثيلي بمسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد ونرمين الفقي وإيهاب فهمي وإخراج محمود كامل.

بينما كانت آخر أعماله في الإنتاج مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي الذي عمل فيه كمشرف على الإنتاج،وعرض على الشاشات عام 2024.

