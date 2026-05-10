تعرضت زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير لوعكة صحية، استدعت نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

ونشرت الصفحة الخاصة بها عبر موقع "فيسبوك" صورة لها من داخل المستشفى بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلّق المسؤول عن الصفحة، وكتب: "أرجو الدعاء بالشفاء.. أستاذة نورا خضعت لعملية، أرجو الدعاء لها، والحمد لله أصبحت أفضل الآن ويتم شفاؤها على خير".

سعد الصغير يعلن الحداد 7 أيام على روح الفنان هاني شاكر



وفي سياق آخر، كان سعد الصغير أعلن الحداد لمدة أسبوع كامل على روح الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله في وفاة الفنان والأستاذ هاني شاكر، تعلن إدارة وتيم الفنان سعد الصغير حدادًا لمدة أسبوع كامل بدون تصوير لايف أو أي منشورات تخص السوشيال ميديا".

آخر مشاركات سعد الصغير الفنية



وكانت آخر مشاركات سعد الصغير الفنية من خلال مسرحية "كازانوفا" عام 2022، والتي دارت أحداثها في إطار كوميدي خيالي في عام 2100.

كما حل مؤخرا ضيفًا على إياد الموجي في برنامجه "السبت الممتاز"، الذي يعرض عبر قناة الأخير الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

