أثار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، وذلك بالتزامن مع فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة.

واكتفى "الوزير" في منشوره بالتعبير عن شعوره بـ"الهدوء"، مصحوبًا بإيموجي يرتدي نظارة سوداء وخلفية حمراء، وهو ما اعتبره عدد كبير من المتابعين إشارة غير مباشرة للاحتفال بفوز الأهلي، خاصة مع توقيت النشر الذي جاء بعد المباراة مباشرة.

هل احتفل وزير الري بفوز الأهلي على الزمالك؟

تباينت تعليقات المتابعين بين التهنئة والدعابة، إذ امتلأت الصفحة بعبارات مثل: "الأهلي يمرض ولا يموت" و"الوزارة أهلاوية ولا إيه"، فيما ذهب آخرون إلى الإشادة بروح الدعابة التي حملها المنشور، معتبرين أنه يعكس جانبًا إنسانيًا وعفويًا من الوزير.

