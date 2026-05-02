حقيقة وجود جزء سابع من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال في رمضان 2027

كتب : هاني صابر

04:37 م 02/05/2026

الفنان حمادة هلال

تصدر اسم الفنان حمادة هلال، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب موقفه من الجزء السابع لمسلسل "المداح".

حمادة هلال يقرر تأجيل مسلسل "المداح 7" لـ 2028

ونقلا عن برنامج "et بالعربي" الذي كشف عن استقرار النجم حمادة هلال بطل المسلسل على تأجيل تقديم الجزء السابع من مسلسل "المداح".

وأوضح البرنامج، أن حمادة هلال يعود لتقديم الجزء الجديد بمسلسل "المداح" بعام 2028 للحفاظ على قوة العمل وتقديمه بشكل مختلف عند عودته.

حمادة هلال يخوض تجربة درامية جديدة في رمضان 2027

وأشار إلى أنه يعكف على دراسة أكثر من فكرة درامية جديدة، لاختيار المشروع الأنسب الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل في 2027.

وخاض حمادة هلال موسم دراما رمضان 2026 ببطولة مسلسل "المداح6" وشاركه البطولة يسرا اللوزي، غادة عادل، خالد الصاوي هبة مجدي، خالد سرحان، وإخراج أحمد سمير فرج .

