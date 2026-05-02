اندلاع حريق داخل بلاتوه تصوير مسلسل "بيت بابا 2" في أكتوبر

كتب : هاني صابر

11:40 ص 02/05/2026 تعديل في 02:57 م
    حريق ديكور مسلسل بيت بابا
اندلع صباح اليوم السبت، حريق هائل في "بلاتوه" تصوير مسلسل "بيت بابا 2" الذي يخوض بطولته الفنان محمد أنور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

وقالت مصادر أمنية بمدينة الانتاج الإعلامي، إن النيران اندلعت بشكل مفاجئ في الديكورات الخشبية والأثاث الخاص بموقع التصوير، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الاستوديوهات المجاورة فى المدينة التي تضم مقار قنوات فضائية ومواقع لتصوير الأعمال الدرامية.

وكشف الفنان الشاب عبدالرحمن حسن الذي يشارك بالمسلسل عن صورا للحريق عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله دائما وأبدا قدر الله وما شاء فعل لوكيشن مسلسل بيت بابا".

أحداث مسلسل بيت بابا

تدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار كوميدي حول ناظر مدرسة يتقاعد ويحول اهتمامه إلى منزله وعائلته "المثالية"، ليكتشف أن التفاحة لم تسقط بعيدا عن الشجرة فحسب، بل تدحرجت نحو الفوضى. تنكشف الأسرار وتسقط الهالات وتصبح معالجة الخلل أصعب من إدارة مدرسة بأكملها.

أبطال مسلسل بيت بابا 2

مسلسل "بيت بابا" بطولة محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم محمود الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، عبد الرحمن حسن، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، جان رامز، نادين خالد، مالك عماد، رانيا محمود ياسين، محسن صبري، محمد خميس، تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اقرأ أيضا:

رانيا يوسف تستمتع بالإجازة في شوارع إسبانيا

بالصور- سينتيا خليفة تخطف الأنظار في المملكة المتحدة

أحدث الموضوعات

بعد الزيادة.. جدول وتفاصيل الحد الأدنى للأجور 2026 للعاملين بالدولة
اقتصاد

بعد الزيادة.. جدول وتفاصيل الحد الأدنى للأجور 2026 للعاملين بالدولة
"سلملي على الفكر الناصري".. ساويرس ينتقد تصريحات بكري حول إيران
أخبار مصر

"سلملي على الفكر الناصري".. ساويرس ينتقد تصريحات بكري حول إيران
اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
رياضة محلية

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026
أخبار السيارات

أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026
كشف محرم بك.. هكذا عاش السكندريون الرفاهية قبل ألفي عام -صور
أخبار المحافظات

كشف محرم بك.. هكذا عاش السكندريون الرفاهية قبل ألفي عام -صور

