اندلع صباح اليوم السبت، حريق هائل في "بلاتوه" تصوير مسلسل "بيت بابا 2" الذي يخوض بطولته الفنان محمد أنور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

اندلاع النيران في بلاتوه مسلسل "بيت بابا 2"

وقالت مصادر أمنية بمدينة الانتاج الإعلامي، إن النيران اندلعت بشكل مفاجئ في الديكورات الخشبية والأثاث الخاص بموقع التصوير، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الاستوديوهات المجاورة فى المدينة التي تضم مقار قنوات فضائية ومواقع لتصوير الأعمال الدرامية.

وكشف الفنان الشاب عبدالرحمن حسن الذي يشارك بالمسلسل عن صورا للحريق عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله دائما وأبدا قدر الله وما شاء فعل لوكيشن مسلسل بيت بابا".

أحداث مسلسل بيت بابا

تدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار كوميدي حول ناظر مدرسة يتقاعد ويحول اهتمامه إلى منزله وعائلته "المثالية"، ليكتشف أن التفاحة لم تسقط بعيدا عن الشجرة فحسب، بل تدحرجت نحو الفوضى. تنكشف الأسرار وتسقط الهالات وتصبح معالجة الخلل أصعب من إدارة مدرسة بأكملها.

أبطال مسلسل بيت بابا 2

مسلسل "بيت بابا" بطولة محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم محمود الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، عبد الرحمن حسن، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، جان رامز، نادين خالد، مالك عماد، رانيا محمود ياسين، محسن صبري، محمد خميس، تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

