إعلان

اليوم.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن جوائزه بحضور نجوم الفن- صور

كتب : منى الموجي

02:40 م 02/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الفنان عصام عمر
  • عرض 12 صورة
    الفنان باسم سمرة
  • عرض 12 صورة
    باسم سمرة 1
  • عرض 12 صورة
    باسم سمرة
  • عرض 12 صورة
    حسن جاد
  • عرض 12 صورة
    خالد كمال
  • عرض 12 صورة
    الفنان خالد كمال
  • عرض 12 صورة
    كامل الباشا
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل
  • عرض 12 صورة
    عصام عمر
  • عرض 12 صورة
    يسري نصر الله وعصام عمر وباسم سمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستقبل مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية مساء اليوم السبت الموافق 2 مايو، حفل ختام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بحضور نجوم الفن، والذي انطلقت فعالياته يوم 27 أبريل الماضي.

تفاصيل حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويشهد حفل الختام مشاركة عدد من الفنانين وصناع السينما، إلى جانب توزيع جوائز الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان المختلفة.
وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان عصام عمر وقدم فقرة تكريمه الفنان باسم سمرة، وسلمه الجائزة المخرج الكبير يسري نصر الله، كما تم تكريم الماشينيست حسن جاد، والمخرج ومدير التصوير الفلسطيني أحمد الدنف، وتسلم عنه الجائزة الفنان الفلسطيني كامل الباشا.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، ويترأسه المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل
رياضة محلية

بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل
آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص
زووم

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
رياضة محلية

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
مسرح و تليفزيون

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026
أخبار السيارات

أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل