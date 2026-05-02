يستقبل مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية مساء اليوم السبت الموافق 2 مايو، حفل ختام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بحضور نجوم الفن، والذي انطلقت فعالياته يوم 27 أبريل الماضي.

تفاصيل حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويشهد حفل الختام مشاركة عدد من الفنانين وصناع السينما، إلى جانب توزيع جوائز الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان المختلفة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان عصام عمر وقدم فقرة تكريمه الفنان باسم سمرة، وسلمه الجائزة المخرج الكبير يسري نصر الله، كما تم تكريم الماشينيست حسن جاد، والمخرج ومدير التصوير الفلسطيني أحمد الدنف، وتسلم عنه الجائزة الفنان الفلسطيني كامل الباشا.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، ويترأسه المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

