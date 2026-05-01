وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القانون الذي يحد من استخدام القوة دون تفويض من الكونجرس بأنه "غير دستوري تماما"، في إشارة إلى أنه لن يسعى للحصول على إذن رسمي لمواصلة حرب إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة: "إنهم يعتبرونه غير دستوري تماما. لم يُستخدم من قبل. فلماذا يجب أن نكون مختلفين؟"

موقف إدارة ترامب من حرب إيران

تمثل تصريحات ترامب أحدث رفض من جانب الإدارة لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يشترط على الرئيس الحصول على إعلان حرب من الكونجرس لمواصلة استخدام القوة لأكثر من 60 يوما.

ويعتبر العديد من المشرعين اليوم بمثابة علامة مرور 60 يوما، استنادا إلى إخطار ترامب للكونجرس ببدء الأعمال العدائية في 2 مارس.

الخلاف حول مهلة إيران وأمريكا

وفي وقت سابق، وزير الدفاع بيت هيجسيث أن وقف إطلاق النار المفتوح ضمن مسار حرب إيران وأمريكا يشكل وقفا مؤقتا للحرب، ويعني أن الإدارة لم تصل بعد إلى مهلة الـ60 يوما.

وقال ترامب عن تفويض صلاحيات الحرب: "نحن على اتصال دائم بالكونجرس، لكن لم يطلبه أحد من قبل. لم يطلبه أحد من قبل".

ويختلف المشرعون والمسؤولون الأمريكيون حول ما إذا كان الموعد النهائي القانوني لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الكونجرس قد انقضى، حيث تصر إدارة ترامب على أن وقف إطلاق النار أنهى الأعمال العدائية بالنسبة للموعد النهائي لصلاحيات حرب إيران.