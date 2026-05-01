ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم نادي الزمالك لانتمائهم لجماهيره ويدعمون الفريق سواء من خلال حضور المباريات أو التعليق على أحداثها عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقى رواجا كبيرا بين الجماهير.

والنجوم على موعد الليلة في مباراة مصيرية لنادي الزمالك، إذ فوزه على النادي الأهلي يقربه فرصه من التتويج ببطولة الدوري المصري.

وخلال التقرير التالي تعرف على نجوم ينتمون لجماهير النادي الزمالك:

صلاح عبدالله

من المعروف عن الفنان الكبير صلاح عبدالله انتمائه لجماهير القلعة البيضاء نادي الزمالك، ودائما ما يساند ويدعم الفريق في مبارياته سواء محليا أو قاريا، وينشر تعليقاته على مجريات المباريات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى تعليقاته إعجاب الآلاف من محبيه ومتابعيه.

محمد هنيدي

يستعد النجم محمد هنيدي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ومن المعروف عن هنيدي انتمائه لجماهير نادي الزمالك، ويدعم الفريق من خلال الاحتفال مع الفريق في المكسب أو مؤازرته في الخسارة عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا منها موقع "X".

هاني شاكر

الفنان الكبير هاني شاكر هو من أبرز مشجعي نادي الزمالك، وصرح في العديد من المناسبات انه يعشق نادي الزمالك منذ طفولته، وورث حب النادي عن والده وشقيقه الأكبر، يحرص دائما على دعم الفريق ومساندته في العديد من الأزمات كان أبرزها ظهوره لدعم صفقات الفريق عام 2024، قدم أغنية بعنوان "زملكاوي" احتفالا بفوز الفريق ببطولة الكونفدرالية.

أحمد حاتم

صرح أحمد حاتم في العديد من اللقاءات انتمائه لجماهير النادي الأهلي، وأن لديه طقوس خاصة أثناء متابعة مباريات الفريق وقال أنه قد يؤجل مواعيد تصوير أعماله الفنية إذا تزامنت مع مباريات نادي الزمالك، تربطه علاقة صداقة بنجم نادي الزمالك شيكابالا، وشارك في العديد من الاحتفالات الخاصة بالنادي، ويدعم الفريق

هشام ماجد

كشف الفنان في تصريحات سابقة انه كان ينتمي للنادي الأهلي بفترة الطفولة، إلا أنه انتقل لتشجيع نادي الزمالك بسبب والده الذي كان متعصبا، وصرح أ،حبه للزمالك أكبر من التمثيل، وان جماهيرية نادي الزمالك تتفوق على العديد من الأندية الشهيرة، كما عبر عن حبه للاعب نادي الزمالك شيكابالا واصفا إياه بـ "أحرف لاعب في مصر".

