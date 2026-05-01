لحظة بلحظة.. الأهلي 2 -0 الزمالك.. حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء

كتب : يوسف محمد

07:52 م 01/05/2026 تعديل في 09:15 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

في خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة قوية من عدي الدباغ لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 12: فرصة الأول تضيع للأبيض بعد إهدار ناصر ماهر إنفراد تام أمام المرمى

الدقيقة 18: أشرف بن شرقي يسجل الأول لأهلي في مرمى الزمالك

الدقيقة 31: حسسن الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي

الدقيقة 41: تسديدة من عبد الله السعيد تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 45+3: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 55: مصطفى شوبير يتصدى لكرة حسام عبد المجيد من ركلة الجزاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
أخبار السيارات

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
لحظة بلحظة.. الأهلي 2 -0 الزمالك.. حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 -0 الزمالك.. حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء
حرب إيران.. ترامب مخيّرا طهران: التوصل لاتفاق أو التدمير الكامل
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب مخيّرا طهران: التوصل لاتفاق أو التدمير الكامل

حرب إيران.. قاليباف للعمّال: أيام الإعمار والبناء قادمة
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. قاليباف للعمّال: أيام الإعمار والبناء قادمة
توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل

