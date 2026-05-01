يقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 74 هذا العام، وذلك بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتقدم الحفل الإعلامية رباب الشريف ويعرض على الهواء مباشرة على قناة "نايل سينما"، وسيشهد حفل الختام حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما، إلى تكريم عدد من ألمع نجوم الفن على ما قدموه طوال العام الماضي.

كواليس الدورة الـ 74 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

كرمت إدارة المهرجان هذا العام من نخبة من ألمع الفنانين وصُنّاع السينما والإعلام ، إذ منحت جوائز الريادة السينمائية لكل من خالد الصاوي، صابرين، رياض الخولي، وسماح أنور، تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

كما منحت جائزة المركز الخاصة للمونتيرة الدكتورة غادة جبارة، بينما تذهب جائزة فريد المزاوي إلى السيناريست مجدي صابر، ويحصل المخرج مجدي أحمد علي على جائزة الأب يوسف مظلوم، في حين يُمنح الإعلامي أسامة منير جائزة التميز الإعلامي.

وفي فئة جوائز الإبداع الفني، تم اختيار كل من الفنان محمد الصاوي، الموسيقار خالد حماد، الفنانة چومانا مراد، الناقدة ماجدة موريس، ومدير التصوير مازن المتجول.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعد أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنوياً بشكل منتظم، ويشهد حضور عدد كبير من ألمع النجوم والإعلاميين.

