شُيع جثمان مدير التصوير عبدالحميد التوني إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من الأهل والأقارب.

وكان مدير التصوير عبدالحميد التوني رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، حيث أعلنت نقابة المهن السينمائية خبر الوفاة عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

معلومات عن الراحل عبد الحميد التوني

يُعد عبدالحميد التوني من أبرز العاملين في مجال الدعاية والإعلان، حيث تخرج في المعهد العالي للسينما دفعة عام 1982، وتخصص في مجال الإعلانات، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في وكالة "أمريكانا" للإعلان، واستمر بها حتى عام 1987.

