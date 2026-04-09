وجهت الفنانة يسرا رسالة دعم للشعب اللبناني، بعد تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد.

تعليق يسرا على الأحداث

ونشرت يسرا صورة للعلم اللبناني عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم احفظ لبنان وأهله، اللهم إنا نستودعك أهلنا في لبنان، فاحفظهم بحفظك الذي لا يُرام، واكتب لهم الأمان والطمأنينة في كل لحظة، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، واربط على قلوبهم، واشفِ جرحاهم، وارحم شهداءهم، وخفف عنهم كل ألم وخوف".

وتابعت: "اللهم ارفع عنهم البلاء، وأبدل خوفهم أمنًا، وحزنهم فرحًا، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا، اللهم إنا نسألك السلامة لأهل لبنان، وأن تكتب لهم أيامًا قادمة مليئة بالخير والسلام".

ويشهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا متواصلًا خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف والغارات الجوية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من المناطق السكنية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع ودعوات لوقف فوري للتصعيد والعودة إلى التهدئة.

آخر ظهور للفنانة يسرا

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة يسرا كان خلال حضورها حفل زفاف حفيدة عبدالمنعم عمارة، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانة ليلى علوي.







