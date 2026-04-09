سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

01:35 م 09/04/2026 تعديل في 02:16 م

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 9-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية.

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيها مقارنة ببداية تعاملات اليوم، والتي سجل خلالها 7190 جنيها للجرام، مدفوعا بارتفاع سعر الاوقية عالميا بعد توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب لمدة أسبوعين، والدخول في مفاوضات تهدف إلى احتواء التصعيد.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4810 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6184 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7215 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8245 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256419 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 412250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 4740 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

