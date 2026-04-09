أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"

كتب : سهيلة أسامة

11:47 ص 09/04/2026

انتقد المخرج أمير رمسيس قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا، وتأثيره على صناعة السينما والدراما.

تعليق المخرج أمير رمسيس

وكتب أمير رمسيس عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "لسه للأسف مكتشف إن قرار الغلق مش بس للسينمات، كمان التصوير بعد 9 مساءً ممنوع.. قمة العبث".

وأضاف: "متكتبوش مشاهد ليل، بالعقل لو الدولة اتدخلت لتنظيم عدد ساعات العمل في الصناعة، عدد الساعات واستهلاك الكهرباء واحد في الحالتين، لأننا بنشتغل بمولدات، فلو اشتغلت 12 ساعة ليل أو نهار الاستهلاك واحد".

وتابع: "إنما تلغي الليل من الدراما والسينما.. بأي منطق؟ استهلاك الصناعة كله قد إيه؟ وإيه الفرق إن المولد يشتغل من 6 الصبح لـ6 بالليل أو العكس؟ لو كارهين الصناعة مش هيعملوا كده".

آخر أعمال المخرج أمير رمسيس

يذكر أن آخر أعمال المخرج أمير رمسيس، فيلم "أنف وثلاث عيون"، الذي عرض عام 2024 وشارك في بطولته: ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، نور محمود، سلوى محمد علي.

اقرأ أيضًا:
الإثنين.. حمزة نمرة ضيف برنامج عمرو الليثي في "واحد من الناس"

نادية الجندي توجه رسالة للشعب اللبناني بعد أحداث بيروت

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
زووم

"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
إيران تحذّر: وقف النار يشمل كل "محور المقاومة" وأي خرق سيواجه بردود قاسية
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر: وقف النار يشمل كل "محور المقاومة" وأي خرق سيواجه بردود قاسية
لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع
أخبار مصر

لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"