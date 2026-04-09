إعلان

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "جريمة في فندق السعادة".. تعرف على التفاصيل

كتب : سهيلة أسامة

02:36 م 09/04/2026

المستشار تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية كوميدية جديدة بعنوان "جريمة في فندق السعادة"، ومن المقرر إقامتها على خشبة مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل.

مسرحية جريمة في فندق السعادة

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "إطلاق تذاكر المسرحية الكوميدية "جريمة في فندق السعادة" من بطولة النجم بيومي فؤاد والنجم أحمد عيد ونخبة من النجوم، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل".

تركي آل الشيخ يروج لنزال عالمي أمام الأهرامات

كما روّج المستشار تركي آل الشيخ للنزال المرتقب الذي يجمع بين الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، والمقرر إقامته يوم 23 مايو المقبل أمام سفح أهرامات الجيزة.

ونشر صورًا من كواليس الترويج للنزال عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها اللاعبان بملابس مستوحاة من الحضارة الفرعونية، وعلق: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار.. أوسيك أمام فيرهوفن في أهرامات الجيزة يوم 23 مايو، يُبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

المستشار تركي آل الشيخ موسم الرياض بيومي فؤاد أحمد عيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

رئيس الوزراء يشدد على تكثيف الرقابة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي
شئون عربية و دولية

لبنان يتقدم بشكوى "عاجلة" إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
أخبار السيارات

زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
نصائح طبية

العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

