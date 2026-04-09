روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية كوميدية جديدة بعنوان "جريمة في فندق السعادة"، ومن المقرر إقامتها على خشبة مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل.

مسرحية جريمة في فندق السعادة

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "إطلاق تذاكر المسرحية الكوميدية "جريمة في فندق السعادة" من بطولة النجم بيومي فؤاد والنجم أحمد عيد ونخبة من النجوم، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل".

تركي آل الشيخ يروج لنزال عالمي أمام الأهرامات

كما روّج المستشار تركي آل الشيخ للنزال المرتقب الذي يجمع بين الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، والمقرر إقامته يوم 23 مايو المقبل أمام سفح أهرامات الجيزة.

ونشر صورًا من كواليس الترويج للنزال عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها اللاعبان بملابس مستوحاة من الحضارة الفرعونية، وعلق: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار.. أوسيك أمام فيرهوفن في أهرامات الجيزة يوم 23 مايو، يُبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

تشييع جنازة مدير التصوير عبد الحميد التوني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد





منع العطور والشواحن.. شروط حضور حفل أنغام في أبو ظبي



