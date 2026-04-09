بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات

كتب : نوران أسامة

02:24 م 09/04/2026 تعديل في 02:24 م

سينام أونسال

تواصل السلطات التركية تنفيذ عدد من العمليات الأمنية التي تستهدف عددًا من النجوم الأتراك على خلفية اتهامات بحيازة مواد مخدرة، وضمت القائمة أسماء من بينهم سينام أونسال، وحفصة نور سانجاك توتان، وإحسان إيروغلو، ومصطفى جيجلي، وإبراهيم تشيليكول، وهاندا أرتشيل.

أول تعليق من سينام أونسال

وكتبت سينام أونسال، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام": "بسبب التصوير في مدينة ماردين، تم تداول خبر عني في الآونة الأخيرة، أنا حزينة جدًا لأنه تم فهم اسمي بشكل خاطئ وربطه بموضوع كهذا".

وتابعت: "لكنني أعلم أن الحقيقة واحدة، وأحترم العملية التي ستجريها الجهات المختصة، وإذا كان هناك أي أمر يقع على عاتقي، فسأكون في إسطنبول في أقرب وقت".

تفاصيل القبض على هاندا أرتشيل

وكان اسم الفنانة هاندا أرتشيل قد تصدر مؤخرًا، بعد أن ألقت السلطات التركية القبض عليها وعلى حبيبها السابق هاكان صابانجي، عقب تداول أنباء عن إدراجهما ضمن قائمة المشتبه بهم في ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف المخدرات"، الذي يستهدف شخصيات بارزة من عالم الفن والأعمال في تركيا.

