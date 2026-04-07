شارك الفنان محمد إمام متابعيه على السوشيال ميديا صورة جديدة له رفقة الفنانة يارا السكري من كواليس تصوير فيلم "صقر وكناريا".

ونشر إمام الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: جاهزين للي بعده فيلم صقر وكناريا قريباً إن شاء الله".

يضم فيلم "صقر وكناريا" مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم: محمد إمام، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، ودانا حمدان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمود عبدالمغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال محمد إمام

قدم محمد إمام مسلسل "الكينج" في دراما رمضان 2026، بطولة الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

آخر أعمال يارا السكري

وشاركت يارا السكري في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وشارك في العمل: طارق الدسوقي، انتصار، درة، ريم سامي، محمد ثروت، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

