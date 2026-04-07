شاركت الفنانة رحمة محسن جمهورها صورًا جديدة جمعتها بالفنان أحمد العوضي والفنان محمد ثروت، من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في دراما رمضان 2026، وحازت الصور على تفاعل وإعجاب متابعيها.

ونشرت رحمة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "اللي جاي بتاعك يا روح قلبي"، "رحومة والعوضي"، "قمر"، "لايقين على بعض"، "قمرات"، "هنفرح قريب ولا إيه".

تفاصيل دويتو رضا البحراوي ورحمة محسن

وتحدث المنتج طارق عبد الستار في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن كواليس الفيديو، قائلًا: "رضا فوجئ بتواجد المطربة رحمة محسن بين الحضور في حفل له مساء السبت الماضي، ورحب بها ودعاها لمشاركته الغناء، وكانت مفاجأة جميلة للجميع إنها حضرت خصيصًا للاحتفال بعيد ميلادها".

مشاركة رحمة محسن في دراما رمضان 2026

يُذكر أن المطربة رحمة محسن شاركت بالتمثيل والغناء في مسلسل "علي كلاي"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، من بطولة الفنان أحمد العوضي، وحقق نجاحًا واسعًا منذ بداية عرضه.

