رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها

كتب : محمد لطفي

07:04 م 07/04/2026

نعت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، الفنانة التشكيلية الكبيرة زينب السجيني، التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة استثنائية حفرت خلالها اسمها في ذاكرة الفن المصري والعربي، كإحدى رائدات الفن التشكيلي في مصر والوطن العربى.

ووفق بيان لوزارة الثقافة؛ فقد كانت الراحلة قيمة فنية وإنسانية نادرة، وصوتًا مخلصًا للجمال، حملت في أعمالها نبض الوطن ووجدان الإنسان، وأسهمت عبر عطائها الأكاديمي والإبداعي في تشكيل وعي أجيال متعاقبة من الفنانين، لتظل واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ الفن التشكيلي.

ويعتبر رحيل الفنانة الكبيرة زينب السجينى ليس فقدانًا لفنانة كبيرة فحسب، بل خسارة لقامة ثقافية رفيعة، تركت إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا سيبقى شاهدًا على عمق تجربتها وصدق رسالتها، وفق بيان الوزارة.

وتقدمت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة بخالص العزاء لأسرة الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي ولعائلتها الكريمة.

