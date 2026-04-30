كشفت دينا داش شقيقة الفنان أحمد داش عن حضورها العرض الخاص لفيلم الدراما "The Devil Wears Prada 2" في مصر استعدادا لعرضه بالسينمات.

ونشرت دينا داش صورا من كواليس حضورها العرض الخاص، إذ ظهرت مرتدية إطلالة أنيقة، بالطابع الرجالي وشورت وزينت الكرافت بالبروش، والتقط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "The Devil Wears Prada 2"

تدور أحداث الفيلم مع اقتراب ميراندا بريسلي من التقاعد، تجتمع مجدداً مع آندي ساكس لمواجهة مساعدتها السابقة التي تحولت إلى منافسة إميلي تشارلتون.

والفيلم هو الجزء الثاني للفيلم الذي حمل نفس الاسم وعرض عام 2006، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 326 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 35 مليون فقط، كما رشح الفيلم لجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، و"أفضل تصميم ملابس".

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ميريل ستريب، آن هاثاواي، إميلي بلانت، ستانلي توتشي.

أحمد داش ينتظر عرض فيلم "أسد"

ينتظر الفنان أحمد داش عرض فيلمه الجديد "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه بالسينمات يوم 14 مايو المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 21 مايو المقبل.

