شهدت مسيرة الفنان أمير عيد العديد من المحطات والأزمات، سواء على الصعيد الفني أو الشخصي، كان آخرها ما أثير مؤخرًا عقب تداول مقطع فيديو له خلال حضوره عزاء والد طليقته، حيث ظهر وهو يقوم بحركة وُصفت بأنها "خادشة للحياء" تجاه المصورين.

وعلى الجانب الإنساني، عاش أمير عيد واحدة من أصعب تجاربه مع إصابة والدته بمرض الزهايمر، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياته، خاصة مع فقدانها الذاكرة تدريجيًا، قبل أن يودعها بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز 5 أزمات مر بها أمير عيد، بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"

واقعة عزاء طليقة أمير عيد

أثار الفنان أمير عيد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيامه بحركة وُصفت بأنها غير لائقة خلال عزاء والد طليقته، حيث اعتبر البعض أن تصرفه تجاه المصورين كان غير مناسب لطبيعة الموقف.

أزمة عيد مع محمد رمضان

علق أمير عيد على أغنية "نمبر وان" التي غناها الفنان محمد رمضان، حيث كتب عبر حسابه على "إكس": “مكنتش أتخيل إن في حاجة أسوأ من أغنية نمبر وان لحد ما سمعت أغنية بشرى".

وعقب ظهور أمير عيد ضيفًا في برنامج "رامز نيفر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث طالبه الأخير بالاعتذار لمحمد رمضان، إلا أن أمير تمسك بموقفه قائلاً: "أعتذر لمين؟ معنديش مشكلة معاه، وأنا ماعملتش حاجة علشان أضايقه".

تأثر أمير بمرض والدته

كشف أمير عيد عن واحدة من أصعب التجارب في حياته، وهي إصابة والدته بمرض الزهايمر، وذلك خلال حديثه في برنامج "AB talks" مع الإعلامي أنس بوخش، حيث تحدث بتأثر كبير عن علاقته القوية بها، مؤكدًا أنها كانت تمثل له الأم والصديقة في آن واحد، وأنه كان يجد راحته في الحديث معها.

وأوضح أن اكتشاف إصابتها جاء بشكل صادم، بعدما لاحظ تغيرات مفاجئة في سلوكها يوم زفافه، قبل أن يتبين لاحقًا أنها تعاني من "الزهايمر" وهو فقدان تدريجي للذاكرة، الأمر الذي ترك أثرًا نفسيًا عميقًا لديه.

أشار أمير عيد إلى أن والدته كانت مصدرًا لإعادة إيمانه، خاصة مع تمسكها بالصلاة في مواعيدها رغم فقدانها للذاكرة، لافتًا إلى أن تلك اللحظات كانت تمنحه طاقة روحية كبيرة وتذكره بقيمة الإيمان الحقيقية بعيدًا عن مظاهر الحياة.

وفاة والدة أمير عيد

ورحلت والدة أمير عيد بعد صراع طويل مع المرض، في أكتوبر 2025، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عليها من مسجد الفاروق بالمعادي، خاصة بعدما سبق أن تحدث عن تأثير معاناتها عليه، مؤكدًا أن تلك التجربة غيّرت نظرته للحياة والإيمان، وجعلته أكثر تقبلًا لقضاء الله.

تجربة أمير عيد مع المخدرات

كشف الفنان أمير عيد حقيقة تعاطيه المخدرات، ردًا على الاتهامات التي تلاحقه بشكل مستمر بسبب خسارته للوزن.

ردًا على سؤال:"بتضرب إيه؟"، أمير عيد في لقاء بودكاست "مدينة مصر"، على موقع يوتيوب: "مبضربش أي حاجة خالص، وجربت كل حاجة في المخدرات من باب الفضول، لكن مجربتش الخمرة، ولو بشرب هقول ومش هخجل من كده".

وأضاف: "أنا بحب أبقى فايق وبتخيل، وبكون دقيق ومركز، وبتخيل إن خيالي أقوى من المخدرات، هي فيها نوع من المسكنات، بس الحمدلله معجبتنيش".

وأكد: "جربت كل أنواع المخدرات بدافع الفضول، لكن عمري ما شربت كحول”، مشيرًا إلى أنه حاليًا لا يتعاطى أي شيء، قائلاً: "ولو بشرب حاجة هقول عادي ومش هتكسف".

