وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة لصديقتها الفنانة إلهام شاهين تعرب من خلالها مدى حبها لها.

رسالة هالة صدقي الى إلهام شاهين

وكتبت هالة صدقي، عبر حسابها على إنستجرام: "لما يكون عندك صاحب عمر أو اتنين أو بالكتير جدا تلاتة احتفظ بيهم ومتحاولش تسمح لأي حد جديد يخترق حياتك".

وتابعت: "في الوسط مئات بيحاولوا يتقربوا ويمثلوا عليك ويصاحبوك لكن أغلبهم مش حقيقيين منهم اللي عايز يستفيد منك أو من شهرتك أو من نجاحك ممكن يكونوا مرضى نفسيين وممكن يكونوا صادقين بعض الشيء".

وأضافت: "فنصيحة في الزمن المريض ده بلاش، صاحبة عمرك أولى بمئة من النوعية دي، حبيبتي يا إيلي يا أختي وصاحبتي وزميلتي وعشرة عمري، حقيقي الناس دي مش شبهنا خالص".

رسالة إلهام شاهين لـ هالة صدقي

كانت إلهام شاهين قد وجهت رسالة لـ هالة صدقي في وقت سابق، قالت فيها: "بحبك يا صاحبتي.. وربنا يخلينا لبعض ودايما مع بعض على الحلوة والمرة.. سند وضهر لبعض .. ربنا يحميكي انتي وولادك من كل شر ويفرح قلبك حبيبتي".

