تحدث المخرج خيري بشارة عن رؤيته للسينما، خلال ماستر كلاس تم تنظيمه ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مؤكدا أنها ليست مجرد وسيلة لسرد الحكايات بل مرآة الذات، وتعكس الهواجس والتساؤلات وشدد على ضرورة أن تتضمن شخصياته أجزاء حقيقية من ذاته لأن الصدق هو ما يمنح العمل تأثيره.

خيري بشارة يتحدث عن عدم نجاح بعض أعماله

وعن فشل بعض أعماله أوضح خلال الماستر كلاس أنه لا يحمّل الجمهور مسؤولية ذلك، و يبدأ بمراجعة نفسه مستشهدا بتجربة فيلم حرب الفراولة التي شعر خلالها بمسؤوليته عن عدم نجاحه، وأنه كان يتوقع لفيلم الطوق والأسورة نجاحا جماهيريا كبيرا إلا أن الواقع جاء مختلفا مما جعله يدرك صعوبة التنبؤ بردود فعل الجمهور.

الماستر كلاس شهد تواجد صناع الفن ومشاهيره، ومن بينهم: محمد العدل، أحمد كمال، يسري نصر الله، صفي الدين محمود، الدكتورة ميرفت أبو عوف.

